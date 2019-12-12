أسبريا: نخسر لعدم وجود إعداد جيد للمباريات (فيديو)

نواف السالم(صدى):

أكد اللاعب أسبريا، نجم فريق الشباب، أن الفريق خسر مباراة تلو الأخرى بسبب عدم التوفيق وعدم وجود إعداد جيد، مضيفًا: « إذا لم نستعد جيدًا أو نتمرن جيدًا صعب أن نفوز».

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية، أن خسارة مباراة اليوم أمام الرائد نتحمل مسؤوليتها كلاعبين، ونتمنى تقديم أداء أفضل خلال المباريات المقبلة.

وانهزم الشباب أمام الرائد بنتيجة أربعة أهداف لثلاثة فقط، فيما أحرز اسبريا الهدف الثالث لفريقه في الوقت بدل الضائع.