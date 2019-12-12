ختام فعاليات المعرض و المؤتمر الدولي الثالث لعالم التجارة الالكترونية و المدن الذكية

ريم عبدالعزيز(صدى):

اختتم المعرض و المؤتمر الدولي الثالث لعالم التجارة الإلكترونية و المدن الذكية مساء اليوم الخميس و الذي أقيم برعاية نائب مجلس إدارة الغرفه التجاريه المهندس منصور الشثري فعاليات اليوم الثالث و الأخير من نسخته الثالثه و الذي نظمته مؤسسة الهدف الذهبي للمعارض و المؤتمرات بقاعة الأمير سلطان بفندق الفيصلية في العاصمة الرياض وسط حضور كبير من السيدات و رجال الأعمال و عدد كبير من الإعلاميين و الاعلاميات ونجوم السوشيال ميديا .

و قد ظهر المعرض هذا العام بشكل جديد و مختلف عن العامين الماضيين حيث انه ناقش العديد من المحاور و الموضوعات في الجلسات و الورش خلال يومين متتاليين كان من أهمها تسويق التطبيقات، تمويل المتاجر الالكترونيه، بوصلة التجارة الإلكترونية، مهارات التسويق الرقمي، و الواقع المعزز للمدن الذكيه و غيرها

وتعتبر النسخه الثالثه لهذا العام مميزه حيث انها كانت بمثابة منصه لتبادل الخدمات و الخبرات لكافة القطاعات و لتعريف المستهلكين بأساليب التجارة الإلكترونية السليمه و المعايير الرئيسيه للمدن الذكيه و المجالات المستقبليه ضمن جو تنافسي يتفق مع الفكر الاقتصادي السعودي .