الرائد يقسو على الشباب برباعية

ماجد محمد(صدى):

هزم نادي الرائد، نظيره الشباب، بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأحرز أهداف الرائد كل من: رائد الغامدي (هدفين)، محمد العمري، جلال الداودي، وذلك في الدقائق 23، 33، 52، 86 على الترتيب.

كما أحرز كل من: محمد سالم، جوانكا، اسبريا، أهداف الشباب في الدقائق 44، 67، 93 على الترتيب.

ويحتل الرائد المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة، فيما يحتل الشباب المركز التاسع برصيد 15 نقطة.