جاكوار لاند روڤر توفر يد كلب اصطناعية لتقاوم تعرض ديفندر للخدوش

لندن(صدى):

كشفت جاكوار لاند روڤر ، عن تطوير يد كلب اصطناعية فريدة باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد ، لمساعدة مهندسيها على تقييم متانة سياراتها المستقبلية ، مع مساعدة من كلب اللابراودور يوغي وسيارة لاند روفر ديفندر الجديدة كلياً .

فبعد إطلاق السيارة الرياضية المحدثة جاكوار F-Type 2021 خلال الأسبوع الماضي ، تم استخدام يد كلب اصناعية “روبو يوغي” لاختبار قدرة المصد الخلفي على احتمال مخالب الكلب التي تحكّ طلاءه قبل وبعد نزهة الكلب اليومية .

وأظهرت النتائج أن المصد قادر على احتمال أكثر من عشر سنوات من الاستخدام برفقة الكلاب ، ما يبرز ملاءمة تصميم سيارات جاكوار ولاند روڤر لمتطلبات أساليب الحياة الخاصة بمالكيها .

وتم استخدام يد كلب يوغي البالغ من العمر تسع سنوات لصناعة نسخة عنها مزودة بالنوابض باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد ، ما يسمح للمخالب باتباع ذات المسار وتطبيق الضغط بشكل متساوي على المصد ، كما تشكل المخالب المزودة بالنوابض حلاً منخفض التكلفة بفضل سهولة استبدالها .

وتعتبر لاند روڤر ديفندر الجديدة مثالية لهذا الاختبار بفضل بابها الخلفي الذي يفتح جانبياً مع المصد الخلفي المستوي الملائم لتسلق الكلاب ، مقارنة بالباب الخلفي التقليدي ذي المصراعين أو الأبوب المقوسة التي تفتح للأعلى في غيرها من سيارات لاند روڤر .