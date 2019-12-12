أحمد فهمي يطمئن جمهوره على صحته بصورة ساخرة

القاهرة(صدى):

طمأن الفنان المصري أحمد فهمي، جمهوره على حالته الصحية ، بنشر صورة كأول ظهور له بعد تعافيه من الجراحة الدقيقة التي أجراها الأسبوع الماضي لمعاناته من عيب خَلقي في المريء.

وأثارت إطلالة أحمد فهمي في الصورة ، موجة من السخرية بين المتابعين ، حيث كان مظهره غريبًا، فيما حرص البعض على الاطمئنان على صحته وتقديم الدعم له داعين له بالشفاء.

ودخلت زوجته الفنانة هنا الزاهد على الخط وكتبت تعليقًا قالت فيه إنه لم يُشر إليها في تعليق رغم أنها التقطت له هذه الصورة فكتبت: ” بالنسبة للى قعدت على الأرض علشان تصورك؟ “.

وقال الفنان أحمد فهمي، تعليقًا على حالته الصحية: ” أنا دخلت عشان بقالي سنتين عندي ارتجاع مريء ومش بيخف وعملت منظار أكثر من مرة قالوا عندك ارتجاع مريء، بس في الآخر اكتشفت إن التشخيص خطأ ومش ارتجاع مريء وطلع عندي عيب خلقي عندي خلايا ظهرت في المريء من الأعلى كانت لازم تتكوي عشان متقلبش حاجة مش كويسة لا قدر الله “.