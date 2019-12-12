منها الفلفل الحار والشاي الأخضر.. أطعمة تفتت دهون الذراعين

أميرة خالد(صدى):

أوضح خبراء، العوامل التي تحدد السرعة التي ستخسري بها الدهون المتراكمة داخل الذراعين وهي الغذاء والتمرين ونمط الحياة.

ويعتبر تناول الشاي الاخضر أسهل طريقة للتخلص من الدهون لأنه يحتوي على مضادات الاكسدة الطبيعية، تسمى الكاتيكين التي تساعد على حرق الدهون كما تنظم عملية الأيض، حيث إن شرب الشاي الأخضر مرتين إلى ثلاث مرات يوميًا سيساعدك على إنقاص الوزن الكلي، مما سيساعدكِ بدوره على فقدان الدهون المتراكمة في الذراعين.

ويستخدم الزنجبيل لعلاج العديد من الأمراض ، والآن ، وجد الباحثون أن الزنجبيل يساعد أيضًا على فقدان الوزن. الزنجبيل يزيد من إنتاج حامض اللبنيك عن طريق العضلات. يحفز حمض اللبنيك إفراز هرمون النمو ، مما يؤدي إلى تفتيت الدهون.

كما أن الفلفل الحار يحتوي على مادة كيميائية تساعد في حرق الدهون وتزيد من معدل الأيض ما يساعد بدوره في إنقاص الوزن، ادمجي الفلفل الحار في نظامكِ الغذائي اليومي لترى النتائج بنفسك.

ويحتوي زيت السمسم على مادة مضادة للأكسدة وفي الوقت نفسه تحرق الدهون. لذا، يمكنكِ تغيير المادة الدهنية التي تعتمدين عليها بزيت صحي مثل زيت السمسم.