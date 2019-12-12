« نقاء » تتراجع عن تغريدتها حول تضمن السجائر على مبيدات حشرية فتاكة

علي القحطاني(صدى):

تخطت الجمعية الخيرية لمكافحة التدخين ” نقاء “، الخطأ الذي وقعت به بعد نشرها تغريدة تحذر فيها من احتواء السجائر الجديدة بالمملكة على زرنيخ ومبيدات حشرية فتاكة.

وبعد فترة من نشرها التغريدة على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر “، قامت بحذفها مؤكدة أنها معلومة خاطئة، قائلة ” نعتذر للجميع عن المعلومة الخاطئة التي تم نشرها عبر حسابنا، وتم حذفها لعدم صحة الترجمة المنشورة حول تقرير شبكة DW “.

وأوضحت أن التقرير أشار إلى نتائج تحليل السجائر الجديدة في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وليس المملكة، لافتة إلى أن هذا التنويه يأتي انطلاقًا من سياسة الجمعية في توثيق ودقة المعلومات.

وقالت الجمعية في تغريدة سابقة لها: ” عاجل .. تقرير شبكة DW الألمانية دوتشفيله، يثبت أنهم قاموا باختبار السجائر الجديدة التي يتم إدخالها للمملكة ووجدوا أنها تحتوي على زرنيخ ومبيدات حشرية.