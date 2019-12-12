الجماهير السويدية تهين إبراهيموفيتش بطريقة غير متوقعة

نواف السالم(صدى):

أهانت الجماهير السويدية ، النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي السابق، بطريقة غير متوقعة ، حيث تعرض تمثاله لبعض التشوهات على ساق التمثال من قبل مجهولين.

وكانت اقامت مدينة مالمو السويدية حفل في شهر أكتوبر الماضي، لإبراهيموفيتش لإزاحة الستار عن التمثال الخاص به، باعتباره أسطورة كرة القدم في السويد على مر التاريخ.

وأعلنت الشرطة المحلية في مدينة مالمو، أن التحقيقات بدأت من أجل الوصول إلى المشتبه بهم، في أعمال التخريب التي لحقت بالتمثال الخاص بإبراهيموفيتش.

وأكدت أن إدارة خدمات الترفيه في مدينة مالمو، بعد المعاينة، أنه تبين عدم وجود احتمال لسقوط التمثال، البالغ طوله ثلاثة أمتار.