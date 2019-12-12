شهر عسل يتحول إلى كارثة .. والعريس يستغيث بوالدته

واشنطن(صدى):

تحول شهر عسل زوجين أمريكيين في جزيرة «وايت أيلند» قبالة السواحل الشرقية لنيوزلندا إلى كارثة، بعد ثوران بركان ضخم في الجزيرة.

وتسبب هذا البركان في شهر عسل الزوجين، بالإضافة إلى تدمير الجزيرة بالكامل، إذ غادرا الجزيرة وهما مصابان بحروق شديدة لدى ثوران البركان.

ومن جانبه، كشف الزوج ماثيو اوري وزجته لورين من ولاية فرجينيا، عن إصابتهما بحروق شديدة جراء الحمم البركانية التي تسببت في وفاة 8 أشخاص، بالإضافة إلى وجود البعض في عداد المفقودين.

وقال «ماثيو» في رسالة صوتية بعثها إلى والدته: «مرحبا يا أمي، أريد فقط أن أخبركم أن هذه ليست مزحة. لقد انفجر البركان بالفعل أثناء وجودنا في الجزيرة. لقد أصبت أنا ولورين بحروق بالغة. لذلك نحن في المستشفى بنيوزيلندا. أريد فقط أن أخبركم. إذا لم تسمعوا مني ، فنحن بخير».

كما أشار إلى أنه تعرض لحروق في يده تصل إلى 80% في جسده، بينما أصيبت لورين بحروق تصل 20% من جسدها، فيما لم تعلم والدة العروس أنهما في هذه الجزيرة البركانية، ليُصيبها الخوف والقلق بعد عدم عودتعم على متن السفينة.

وثار البركان في الجزيرة البركانية بعد ظهر يوم الاثنين الماضي، أثناء تجول 4 مجموعات سياحية في الجزيرة، ولا يزال أكثر من 24 آخرين في المستشفى.