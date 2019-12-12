زوج في دعوى طلاق «زوجتي تضع لي حبوب منع الحمل في الأكل»

القاهرة(صدى):

تقدم زوج مصري بدعوى طلاق ضد زوجته ، بإحدى محاكم الأسرة في القاهرة ، مؤكداً ، اكتشفت أن زوجتى مريضه نفسيا بعد الزواج تمكن أهلها من التغرير بى وتزويجى منها دون أن أشعر بمرضها وبحسن نيه وقعت على قائمه منقولات ومؤخر صداق .

قال الزوج في تصريحات لصحف محلية ، تزوجت منذ خمسه أشهر فقط لم أكتشف أن زوجتى تعانى من أى مرض فكانت طبيعيه جدا ومنذ فترة لاحظت أنها تقوم بوضع أشياء غريبه فى العصائر التى تقدمها لى والبحث اكتشفت أنها حبوب منع الحمل.

وتابع ، واجهت أسرتها لأكتشف ان زوجتى مريضه نفسيا وتعالج منذ فترة وطالبونى بتحملها ، لكن منذ ذلك اليوم بدأت الشعور بالخوف منها وطلبت منها الانتقال إلى بيت أسرتها لإستكمال علاجها لكنها رفضت فتركت لها المنزل وانتقلت إلى الاقامه مع والدتى .

واضاف الزوج ، طلبت من أسرتها إنهاء الزواج لكنهم رفضوا وطالبونى بالتكفل بعلاجها فرفضت وأصريت على الطلاق لافاجئ بوابل من التهديدات والوعيد، ورفضوا أى محاولات وديه لإنهاء تلك الازمه ، فقررت اللجوء لمحكمة الأسرة والتقدم بدعوى طلاق .