جامعة المجمعة تعلن عن وظائف شاغرة على بند الأجور والمستخدمين

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت جامعة المجمعة، باب التقديم لشغل عدد من الوظائف الشاغرة لديها على بند الأجور والمستخدمين، تحت مسميات «مراسل مكتبي للجنسين، وسائقين».

ووضعت الجامعة عدة شروط للتقديم، أبرزها «أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، لا يزيد مؤهله على الثانوية العامة، عمره لا يقل عن 20 عامًا ولا يزيد عن 40، وحسن السيرة والسلوك وليس علهي سوابق لدى الجهات الأمنية».

كما يُشترط أن يكون غير موظف حكومي أثناء وقت التقديم ولا مفصول من جهة أخرى لأسباب تأديبية، بالإضافة إلى سلامة الحواس وعدم وجود إعاقة تمنعه من العمل المتقدم إليه، وأن يجتاز الفحص الطبي، وأن يكون سكن المرشح في مقر الوظيفة المتقدم عليها مع إحضار ما يثبت ذلك، ووجود خبرة لبعض الوظائف وتكون مصدقة من جهة معتمدة.

وأشارت الجامعة إلى أن التقديم على وظيفة واحدة فقط، لافتة إلى أنه سيتم استبعاد الطلبات المتكررة، وألا يكون المتقدم متقاعدًا من وظيفة حكومية أو التأمينات الاجتماعية، ويكون مستعدًا للقيام بمهام الوظيفة، كما سيتم استبعاد من يثبت أن لديه مؤهلًا أعلى من الثانوية بعد مخاطبة وزارة الخدمة المدنية.

ولفتت إلى أن التقديم متاح خلال الفترة من 15/ 4/ 1441 إلى 17/ 4/ 1441 على الرابط التالي: اضغط هنا