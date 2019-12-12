أكاديمية الجوهرة تفوز على الريان في الجولة الثالثة

نواف السالم(صدى):

أعلن رئيس أكاديمية الجوهرة محمد بن قعدان الشيباني عن استكمال بطولة الجوهرة برعاية مؤسسة نواعم سومه للجولة الثالثة على مستوى المباريات.

وشهدت البطولة حماس و مباراة تنافسية وروح عالية بين الطرفين وكان اللقاء يجمع بين أكاديميتي الجوهرة و الريان حيث تفوقت أكاديمية الجوهرة بفوزها بنتيجة 3-2 على أكاديمية الريان.

وأفاد رئيس الأكاديمية عن خالص امتنانه وشكره لأكاديمية الريان على انضباطهم في التوقيت و تقديم المباراة بالشكل اللائق.

وقدم في نهاية المباراة جائزة افضل لاعب في المباراة و وجبات اللاعبين و عبر ايضاً عن شكره لاكاديمية الجوهرة على تقدمهم الملحوظ في المستوى و يناشدهم بتقديم الأفضل خلال البطولة.

وأعرب رئيس الأكاديمية عن شكره لكل من قام على إنجاح هذه البطولة من منظمين في اللجنة و الإعلامين، حيث يخص بالذكر صحيفة صدى الإلكترونية في تغطيتها المميزة في البطولة و نواعم سومه لدعمها طوال البطولة وتقديمها للجوائز و الوجبات للاعبين و اختتم كلامه بأصدق الأمنيات و التوفيق للفرق المشاركة في البطولة.