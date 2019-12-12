أكاديمية الجوهرة تفوز على الريان في الجولة الثالثة
أعلن رئيس أكاديمية الجوهرة محمد بن قعدان الشيباني عن استكمال بطولة الجوهرة برعاية مؤسسة نواعم سومه للجولة الثالثة على مستوى المباريات.
وشهدت البطولة حماس و مباراة تنافسية وروح عالية بين الطرفين وكان اللقاء يجمع بين أكاديميتي الجوهرة و الريان حيث تفوقت أكاديمية الجوهرة بفوزها بنتيجة 3-2 على أكاديمية الريان.
وأفاد رئيس الأكاديمية عن خالص امتنانه وشكره لأكاديمية الريان على انضباطهم في التوقيت و تقديم المباراة بالشكل اللائق.
وقدم في نهاية المباراة جائزة افضل لاعب في المباراة و وجبات اللاعبين و عبر ايضاً عن شكره لاكاديمية الجوهرة على تقدمهم الملحوظ في المستوى و يناشدهم بتقديم الأفضل خلال البطولة.
وأعرب رئيس الأكاديمية عن شكره لكل من قام على إنجاح هذه البطولة من منظمين في اللجنة و الإعلامين، حيث يخص بالذكر صحيفة صدى الإلكترونية في تغطيتها المميزة في البطولة و نواعم سومه لدعمها طوال البطولة وتقديمها للجوائز و الوجبات للاعبين و اختتم كلامه بأصدق الأمنيات و التوفيق للفرق المشاركة في البطولة.
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