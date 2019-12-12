طريقة سحرية لعلاج حب الشباب باستخدام بيكروبونات الصوديوم

أميرة خالد(صدى):

حب الشباب من أكثر الأشياء إزعاجًا للكثير من الأشخاص سواء شاب أو فتاة، لما يسببه من مظهر سيء وما يتركه من ندبات على الوجه، كما يشعرهم بالإحراج.

ويعد بيكروبونات الصوديوم من المكونات السحرية التي تساعدك في التخلص من حب الشباب والقضاء عليه نهائيًا، إذ يحتوي على الكثير من الفوائد للبشرة، أبرزها «تهدئة الالتهابات الجلدية».

كما يُستخدم كمسكن موضعي للآلام المصاحبة لحب الشباب، ويعمل على تقشير الجلد وتخليصه من الزوائد الجلدية الميتة، وإزالة رؤوس حب الشباب، ويوجد عدة وصفات طبيعية باستخدام هذا المكون للتخلص من حب الشباب.

وتتكون هذه الوصفة من «ملعقتان من بيكربونات الصوديوم، ملعقة زيت زيتون، ماء، وقطعة قماش»، وللتحضير اضيفي بيكربونات الصوديوم إلى زيت الزيتون وقلبيهم جيدًا، ثم طبقيه على بشرتك برفق، واتركيه لمدة تتراوح من 10 إلى 15 دقيقة، ثم اغسليه بالماء الفاتر.

ويكن حذري من ترك بيكربونات الصوديوم على البشرة لفترة طويلة؛ لما قد يسببه من أضرار للجلد مثل «ظهور تجاعيد الوجه، تهيج الجلد وفقدانه الزيوت الطبيعية، وفقدانها لونها الطبيعي».