بالصور انطلاق فعاليات معرض العقارات الدولي بالرياض لترويج العقار المصري

محمد السعران(صدى):

بإقبال ملفت من السعوديين والمصرين افتتح اليوم الخميس 15 ربيع الثاني / 12 ديسمبر 2019، معالي السفير المصري أحمد فاروق، سفير جمهورية مصر العربية في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية فاعليات معرض العقارات الدولي IPS Riyadh للترويج للمشروعات العقارية المصرية، بفندق فيرمونت الرياض، بحضور كبار الشخصيات والمسؤولين من وزارة الإسكان ومن سفارة جمهورية مصر العربية بالرياض، ورئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية السعودية، وبحضور ومشاركة نخبة من المطورين العقارين المصريين شركة سيتي ايدج للتطوير العقاري الراعي الاستراتيجي للمعرض، الشرقيون للتنمية العمرانية كراعي بلاتيني للمعرض، الأهلي صبور للتنمية العقارية كراعي ذهبي للمعرض، شركة ايجي جاب للتطوير العقاري، معمار جروب للتطوير العقاري، الشركة السعودية المصرية للتعمير، الصفوة للتطوير العمراني، صروح للتشييد والبناء، نيو بلان للتطوير العقاري، رفكو للإنشاء والتعمير، ، شركة تبارك القابضة، شركة خزام للتطوير العقاري وبمشاركة أيضا مجموعة من أفضل كوادر ذوي الخبرة في مجال التمويل العقاري و الخدمات المصرفية من البنك العربي الافريقي الدولي الراعي البلاتيني للمعرض.

أعرب معالي السفير أحمد فاروق، سفير جمهورية مصر العربية بالرياض، عن سعادته بإقامة هذا المعرض الذي يعد الأول من نوعه بمدينة الرياض كما توجه بالشكر للشركة المنظمة علي الجهد المبذول لإقامة هذا الحدث، وسعيهم الترويج لمشروعات العملاقة بجمهورية مصر العربية، شاكراً أيضا الشباب المشارك القائم علي التنظيم و المطورين المشاركين موضحاً انهم وجهه مشرفة لمصر، وأكد علي أن هذا المعرض يعد فرصة جيدة لجذب الاستثمارات، حيث ان مصر تتمتع بكل المقومات التي تجذب الاستثمارات وعلي رأسها القطاع العقاري المصري، وتتمتع الان ايضا بقانون الإقامة والجنسية الجديد الذي يعد عامل كبير جذاب للمستثمرين لزيادة استثماراتهم بمصر بدلا من الخارج لما له من مزايا عديدة.

أوضح داود الشيزاوي – رئيس مجموعة الاستراتيجي الإماراتية التي تنظم سلسة معارض دولية ومن ضمنهم معرض العقارات الدولي IPS Riyadh، أنه في إطار العلاقات المصرية السعودية الإماراتية المتميزة ووفقاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، تتشرف شركة الاستراتيجي بتنظيم اول معرض عقاري مصري في مدينة الرياض للترويج للمشروعات المصرية في المدن الذكية الجديدة كالعاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة والشروق ومدينة المستقبل كل هذه الفرص الاستثمارية تحت سقف واحد في الرياض تحت رعاية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصرية، مشيراً إلى أن المعرض فرصه جيدة للتنويه عن الفرص الاستثمارية الجديدة في مصر في مختلف القطاعات، وذلك بمشاركة عدد من صفوة الممطورين العقاريين ومسؤولين من وزارة الإسكان المصرية ومن السفارة المصرية في الرياض.

وصرح الأستاذ حمد الشويعر، رئيس اللجنة العقارية في الغرف التجارية السعودية، أن إقامة مثل هذا المعرض يعود علي البلدين الشقيقتين بفوائد عديده منها التقاء أصحاب الاعمال من الجانبين وهذا يبرز التعاون في جميع المجالات، ونأمل من هذا المعرض ان يعود بشراكات استراتيجية وتبادل المنافع والخبرات بين البلدين.

وأكد محمد الصعيدي، مدير تنفيذي لمجموعة الاستراتيجي مصر وافريقيا، أن هذا المعرض يعد بداية لحملة ترويجية وفقاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، للترويج للمدن الذكية الجديدة التي اعطي إشارة البدء والتنفيذ بها ولاقت نجاح غير مسبوق وتحول في التنمية العمرانية يشهد به العالم، لتكون مصر منافس قوي لدول العالم وتصبح من أكبر الدول الجاذبة للاستثمارات خاصة العقارية.

الجدير بالذكر أن شركة الاستراتيجي الاماراتية هي شركه رائدة في تنظيم المعارض العقارية حول العالم وتمتلك 9 افرع في دول مختلفة ومن المعارض والمؤتمرات الكبرى التي تنظمها ملتقى الاستثمار السنوي في دبى ومعرض العقارات الدولي والذى عقد منه 17 نسخة في دبى ونسخته الاولي في دوله الرياض هذا العام.