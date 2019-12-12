نتائج غير متوقعة لأكثر الأخبار بحثًا في 2019 حول العالم

واشنطن(صدى):

كشف موقف جوجل تزامنًأ مع انتهاء عام 2019 عن أكثر الأخبار التي تم البحث عنها خلال هذا العام.

وكانت الرياضة هي المستحوذ الأكبر على عمليات البحث، حيث احتلت مباراة الهند وجنوب إفريقيا في كأس العالم للكريكت، المركز الأول في قائمة المواضيع الأكثر بحثا هذا العام.

وكان في المركز الثاني للموضوعات الأكثر بحثًا، نبأ وفاة الممثل الأميركي الشاب كاميرون بويس، بينما جاءت بطولة كوبا أميركا التي أقيمت في الصيف في المركز الثالث.

أما في خانة الأخبار الأكثر بحثا على محرك البحث جوجل جاءت بطولة كوبا أميركا بالمركز الأول، متقدمة على حريق كاتدرائية نوتردام في باريس.

وفي خانة الأشخاص جاء لاعب كرة القدم الأميركية أنطونيو براون بالمركز الأول، وحل النجم البرازيلي نيمار بالمركز الثاني.

و تصدر فيلم «أفينجرز» قائمة الأفلام الأكثر بحثا على جوجل بينما جاء جوكر بالمركز الثاني، وكابتن مارفيل ثالثا.