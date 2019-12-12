كسوف حلقي للشمس في سماء المملكة

الرياض(صدى):

كشف المهندس ماجد أبو زاهرة، مدير الجمعية الفلكية بجدة، أن سماء المملكة ستشهد مع شروق شمس الخميس 29 ربيع الثاني 1441 الموافق 26 ديسمبر 2019 كسوف حلقي نادر للشمس مشاهد في شريط ضيق من المنطقة الشرقية في حين يشاهد جزئيا بنسب متفاوتة بباقي مناطق المملكة.

وقال خلال تصريح له، إن «الكسوف الحلقي أحد أنواع كسوف الشمس يحدث في بداية الشهر القمري عندما يحجب القمر معظم قرص الشمس ولكن يبقى جزء خارجي من الشمس كحلقة تحيط بالقمر» .

وأضاف: «لذلك سيتمكن الراصدون في المناطق الواقعة في مسار الكسوف الحلقي من رؤية وقوع القمر مباشرة أمام الشمس ولكن لن يغطيها بالكامل لأن القمر سيكون بعيدا عن الأرض و حجمه الظاهري لن يكون كبيرا كفاية لذلك ستبقى حلقة مضيئة حول القمر تسمى حلقة الضوء».

وتابع: «الكسوف في شكلة الحلقي سوف يشاهد أيضاً في عدد من دول الخليج العربي تشمل الامارات العربية المتحدة وقطر وسلطنة عمان، في حين سيشاهد في شكله الجزئي بنسبة 91 % في البحرين و 81 % في الكويت إلى جانب مساحات واسعة من الشرق الاوسط والمحيط الهندي وجنوب وشرق آسيا وشمال غرب أستراليا».

وأوضح أن « الكسوف على مستوى الكرة الأرضية سوف يستمر من الساعة 5:29 صباحا إلى 11:05 صباحا بتوقيت السعودية (2:29 صباحا – 8:05 صباحا بتوقيت غرينتش) وخلال رحلته سوف يقطع مسار الكسوف الحلقي ما يقارب 12,900 كيلومترات من سطح الأرض» .

وقال: «سيبدأ مسار الكسوف الحلقي مع شروق الشمس في السعودية في منطقة تبعد حوالي 180 كيلومتر غرب مدينة الدمام، وستكون أول منطقة مأهولة بالسكان واقعة في الخط المركزي لمسار الكسوف الحلقي هي مدينة الهفوف بمحافظة الاحساء حيث سيتمكن الراصدون هناك من رؤية الكسوف الحلقي مع شروق الشمس لمدة دقيقتين و 59 ثانية علما بأن الشمس ستكون على ارتفاع درجة واحدة فقط فوق الافق الشرقي لذلك يجب البحث عن موقع مرتفع ويكون الأفق الشرقي مكشوف بالكامل على أن آمل أن يكون خالي من الغبار والضباب والغيوم» .

وأردف: «أما في باقي مناطق المملكة خارج مسار الكسوف الحلقي ستشرق الشمس مكسوفة جزئيا بنسب متفاوتة ففي مكة المكرمة ستشرق الشمس 6:56 صباحا مكسوفه بنسبه 43.9 % وسينتهي الكسوف الجزئي الساعة 7:38 صباحاً، وفي المدينة المنورة ستشرق الشمس الساعة 6:59 صباحا مكسوفه ينسبه 39.9 % وسينتهي الكسوف الجزئي الساعة 7:41 صباحا».

وفي العاصمة الرياض ستشرق الشمس الساعة 6:35 صباحاً مكسوفه بنسبه 88.5 % وسينتهي الكسوف الجزئي الساعة 7:46 صباحاً.