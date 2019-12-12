تخلصي من فترة الدورة الشهرية بدون معاناة بهذه الطرق

أميرة خالد(صدى):

قدم الدكتور محمد عبدالفتاح السنيطي استشاري أمراض النساء ، نصائح للفتيات والسيدات ، أثناء الدورة الشهرية يمكنها مساعدتهن على تخطي تلك الفترة من دون معاناة كبيرة.

وقال دكتور محمد ، من الأعراض الشائعة والتي تسبب إزعاجاً لدى الكثير من الإناث، حدوث الانتفاخ، مما قد يدفعهن للاعتقاد بزيادة الوزن، والجدير بالذكر أن البداية الفعلية للانتفاخ تكون قبل الدورة الشهرية بعدة أيام، حيث إن الجسم في تلك الفترة يقوم بتخزين السوائل .

واكد ، أنه يجب تجنب تناول الكثير من الملح، وخصوصاً في الأطعمة المصنعة، مثل الرقائق والمقرمشات، فقد لا تكون جيدة لكِ في تلك الفترة، وينبغي التركيز على الفواكه والخضراوات .

كما يجب التقليل من الكافيين حيث يعتقد الخبراء أن الكافيين يساهم في زيادة الانتفاخ، وأعراض أخرى تسمى متلازمة ما قبل الحيض، فبدلاً من المشروبات عالية الكافيين، اشربي المزيد من الماء، ويمكنكِ استبدال فنجان القهوة عالي الكافيين بالشاي.

واشار إلى أن التمارين وسيلة فعالة لتقليل أعراض الانتفاخ، فيمكن التحدث مع الطبيب حول التمارين المناسبة لتلك الفترة، ومن الأفضل أن تحافظي على ساعة أسبوعياً من النشاط البدني في الأوقات العادية، وتمارين بناء العضلات أيضاً.

واستطرد قائلاً ، إن أفضل الطرق لتقليل أعراض الدورة الشهرية المزعجة، من انتفاخ، وتشنجات، وصداع، واضطرابات الجهاز الهضمي، هي اتباع نظام غذائي صحي يتناسب مع تغيرات تلك الفترة.