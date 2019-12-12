تيسلا تخطط لإطلاق سايبرتراك Tri Motor في عام 2021

واشنطن(صدى):

كشفت شركة تيسلا عن أنها ستطلق إصدار Tri Motor AWD من سايبرتراك في عام 2021 مع تأجيل إطلاق الإصدار الأساسي Single Motor RWD.

وكانت قالت تيسلا ، عندما تم تقديم تيسلا سايبرتراك لأول مرة للعالم ، إنها ستبيع أولاً طرازي RWD و Dual Motor AWD على أن يصل طراز Tri Motor AWD .

وبعد ذلك بحوالي 12 شهر أي في عام 2022، إلا أن Business Insider قالت أن إنتاج Tri Motor AWD سيبدأ في عام 2021 في حين سيتم تأجيل إطلاق Single Motor RWD إلى أواخر عام 2022.

لم يكن مفاجئ أن تقوم تيسلا بتغيير تواريخ طلاق هذين الموديلين، حيث أن الشركة قامت بالشيء ذاته مع موديل 3، حيث كشفت في البداية عن موديلات عالية المواصفات لجذب أقصى قدر من الأرباح، وبعدها بفترة وجيزة تقوم بالكشف عن طرز أقل بأسعار أقل، وتعد الشركة بالكشف عن موديل 3 بسعر 35,000 دولار (131,250 ريال).