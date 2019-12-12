رسالة تحذيرية لأردوغان.. غواصة مصرية تطلق صاروخ بـ«المتوسط»

القاهرة(صدى):

استعرض عقيد أركان حرب تامر محمد محمود الرفاعي المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية على حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، بعض الأنشطة العسكرية التي تُجريها القوات المسلحة في البحر الأبيض المتوسط، منها إطلاق صاروخ مضاد للسفن.

ونشر حساب المتحدث العسكري على «فيس بوك» و«تويتر»، مقطع فيديو للأنشطة العسكرية للقوات المسلحة في البحر المتوسط، ليعتبره المتابعين رسالة تحذير إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ردًا على تصريحاته الأخيرة.

وكشف مقطع فيديو، عن إطلاق صاروخ مضاد للسفت من غواصة مصرية بالبحر المتوسط، ويأتي ذلك بعد تصريحات أردوغان التي قال خلالها إنه لا يمكن لمصر وإسرائيل واليونان وقبرص القيام بأعمال تنقيب في البحر المتوسط دون أخذ إذن تركيا.

وأضاف «النطاق الجغرافي لتطبيق مذكرة التفاهم، الموقعة مع حكومة الوفاق الليبية في 27 نوفمبر، يقع ضمن الحدود المائية لتركيا وليبيا وبات بمقدورهما التصرف فيها».