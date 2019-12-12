النيران الصديقة تشهد فوز أبها على الحزم

ماجد محمد(صدى):

فاز نادي أبها على الحزم، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وافتتح كارلوس ستراندبيرج أهداف اللقاء في الدقيقة 6، واضعًا الحزم في المقدمة، ومن ثم تعادل فاقنر أليماو لأبها في الدقيقة 29 بهدف أحرزه بالخطأ في مرماه، قبل أن يسجل اندريا تسيما الهدف الثاني لأبها في الدقيقة 38.

وفي الشوط الثاني، تقدم كريم العواضي لأبها بهدف ثالث في الدقيقة 52، وقلّص إدريس فتوح الفارق في الأهداف في الدقيقة 71، لينتهي اللقاء بثلاثة أهداف لهدفين.

وأصبح أبها في المركز السابع من جدول ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة، فيما يظل الحزم في المركز التاسع برصيد 14 نقطة.