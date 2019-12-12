مدير شرطة الرياض يكرم عددا من منسوبيها لتميزهم في أداء عملهم

سعيد العجل(صدى):

بناءً على توجيه معالي مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي كرم سعادة مدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري عدداً من منسوبي ومنسوبات شرطة منطقة الرياض لقاء تميزهم في أداء مهام عملهم.

نقل لهم شكر وتقدير معاليه لما يقدمونه من جهود مثمرة عكسوا من خلالها الصورة المشرفة لمنسوبي ومنسوبات شرطة المنطقة حاثاً الجميع على بذل المزيد من الجد والاجتهاد لتحقيق الغاية الأسمى في حفظ أمن المجتمع وضمان سلامته واستقراره.

والله الموفق