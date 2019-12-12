«رونالدو» يحلم بمواجهة ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا

نواف السالم(صدى):

صرح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بأنه يحلم بمواجهة فريقه السابق ريال مدريد الإسباني، في نهائي دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.

وعن ذلك، قال ” رونالدو ” : ” على مدار الأربعة أسابيع الماضية، كنت أعاني من مشكلة صغيرة في الركبة، ولكنني الأن على ما يرام ”

وأضاف: ” استمتع كثيرا عندما ألعب مع ديبالا وهيجواين، خاصة أن التفاهم بيننا ممتاز، ولكن المدرب يتخذ القرارات ويجب علينا أن نحترمها ” .

وعن ريال مدريد، قال: ” في الوقت الحالي ريال مدريد فريق إستثنائي، ولكنني أفضل مواجهته لاحقا في نهائي دوري أبطال أوروبا ” .

ويأتي ذلك مع احتمالية مواجهة يوفنتوس لريال مدريد، في الدور ثمن نهائي، خاصة أن كلا الفريقين يتواجدان في تصنيف مختلف عن الأخر.