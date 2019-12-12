«رونالدو» يحلم بمواجهة ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا
صرح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بأنه يحلم بمواجهة فريقه السابق ريال مدريد الإسباني، في نهائي دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.
وعن ذلك، قال ” رونالدو ” : ” على مدار الأربعة أسابيع الماضية، كنت أعاني من مشكلة صغيرة في الركبة، ولكنني الأن على ما يرام ”
وأضاف: ” استمتع كثيرا عندما ألعب مع ديبالا وهيجواين، خاصة أن التفاهم بيننا ممتاز، ولكن المدرب يتخذ القرارات ويجب علينا أن نحترمها ” .
وعن ريال مدريد، قال: ” في الوقت الحالي ريال مدريد فريق إستثنائي، ولكنني أفضل مواجهته لاحقا في نهائي دوري أبطال أوروبا ” .
ويأتي ذلك مع احتمالية مواجهة يوفنتوس لريال مدريد، في الدور ثمن نهائي، خاصة أن كلا الفريقين يتواجدان في تصنيف مختلف عن الأخر.
اترك تعليقاً