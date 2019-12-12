الكشف عن عرض نهاية العام على شيفروليه ماليبو 2020

واشنطن(صدى):

تميزت السيارات من شيفروليه بأفضل عروض، ولا يجب تفويت عروض نهاية العام المميزة على سيارة شيفروليه ماليبو 2020.

وتبدأ السيارة المشمولة في العرض “شيفروليه ماليبو LT 2020” من 89,900 ريال مع فتحة سقفيةحتّى 96,900 ريال محرك توربو 2.0 لتر مع فتحة سقفية.

واتضح أن السعر لا يشمل ضريبة القيمة المضافة والتسجيل والتأمين، حيث يختلف السعر باختلاف اللون، الفئة والمواصفات.

ويعد العرض ساري حتي 31 ديسمبر 2019 أو حتّى نفاذ الكمية على عمليات الشراء التي تتم ضمن أي من وكلاء شفروليه في المملكة فقط، حيث أن هذا العرض غير قابل للاستبدال بالنقد.