مدارس أندية الحي في الرياض.. فعاليات مهنية وبرامج توعوية ومناسبات وطنية

عبدالرحمن الزهراني(صدى):

تستمر أندية مدارس الحي في الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض في تنفيذ برامجها وفعالياتها وخدماتها للطلاب والطالبات وأولياء أمورهم في أحياء الرياض، حيث قدم نادي الحي في المتوسطة الـ 12 لتحفيظ القرآن للبنات فعالية “مهنتي مستقبلي”، بحضور 280 من منسوباته وضيوفهن.

وتهدف الفعالية إلى غرس حب العمل لدى المنسوبات واختيار مهنة المستقبل، وتوسيع مداركهن وتعلمهن فن العمل واحترام المهنة، ومساعدتهن في تحديد واختيار مهنهن، واستشعارهن الوظائف والمهن وأهمية ذلك في بناء شخصياتهن عبر اكتشاف مواهبهن وتنميتها.

من جانبه، أقام نادي الحي في المتوسطة الـ 62 لمنسوباته فعاليتي “تغليف الهدايا” و”فن الكروشيه”، لتعليمهن كيفية تغليف الهدايا ومزاولة الأعمال الحفية والترتيبات التي تسبق ذلك، من تحديد للمقدم له وعمره وجنسه ومناسبته، ثم اختيار الخدمات المستخدمة وطريقة تنفيذها بطريقة مختلفة ومميزة، إضافة إلى فعالية إعداد “السلطات والسناكات الصحية”، بهدف تنفيذ وصفات صحية وغذائية مفيدة، والتعرف على الهرم الغذائي، وفعالية “صناعة الدمى” لتعليم منسوبات النادي هذه الصناعة وأساسيات بعض أنواع الخيوط والإبر، من خلال انخراط الطالبات في ورشة عمل جاذبة، وإشغال أوقات فراغهن.

من جهة أخرى، احتفى نادي الحي في الابتدائية 213 بذكرى البيعة الخامسة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – أيّده الله – بحضور 65 من عضوات النادي، قدم من خلال الاحتفال عديد من الفقرات في حب الملك سلمان والانتماء للوطن، اختتم بعرض مسرحي لبراعم النادي لتعزيز القيم الوطنية لديهم، وحائط إلكتروني للمشاركة والتعبير في ذكرى البيعة الخامسة.