«إدواردو» يعلق على مشاركة الهلال في كأس العالم للأندية

نواف السالم(صدى):

عقب البرازيلي كارلوس إدواردو، لاعب وسط نادي الهلال، على مشاركة فريقه في كأس العالم للأندية “قطر 2019″، قائلا:”مواجهة فلامنجو البرازيلي الذي يتولى إدارته الفنية خورخي خيسوس سيكون بمثابة المفاجأة بالنسبة لنا، لكننا نفكر في مواجهة الترجي الأولى”.

وأضاف إدواردو:” لدينا فريق قوي للغاية ونتمنى المرور إلى أبعد مرحلة في كأس العالم للأندية من أجل إظهار إمكانياتنا أمام العالم”، لافتا:” خيسوس كان يتولى الهلال قبل الانتقال إلى فلامنجو وحقق معنا نجاح باهر، حيث قاد الفريق في 24 مباراة، فاز في 19، وخسر في لقاء وحيد”.

وأوضح إدواردو:” خيسوس قام بالكثير من العمل مع الهلال، خلال فترة توليه المسئولية، وجلب إلى النادي العديد من التقنيات الحديثة التي يتم العمل بها داخل النادي حتى الآن”، مشيرا:” مواجهة فريق فلامنجو في الدور قبل النهائي أمر صعب فا هو لا يقل عن أي فريق أوروبي كبير، لكن في النهاية هي مواجهة 11 ضد 11، وأعتقد أن المباراة ستكون متوازنة”.

وأبان إدواردو:” لاعب خط وسط ودائما ما أحب أن اترجم مجهودي مع الفريق إلى أهداف، لدرجة اني أصبحت الهداف الأجنبي التاريخي داخل الهلال”، متابعا:”مازلت أتذكر لحظة حصولي على أعلى تقييم من المجلة الفرنسية، حيث كان هناك عدد قليل من اللاعبين الذين حصلوا على هذا التقييم من بينهم نيمار إذا لم أكن مخطئًا”.

وكان نادي الهلال تأهل إلى كأس العالم للأندية، للمرة الأولى في تاريخه، عقب الفوز على أوراوا ريد الياباني بمجموع اللقائين (3-0) في نهائي دوري أبطال آسيا.