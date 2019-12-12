جموع غفيرة تؤدي صلاة الجنازة على معلم البدنية بمكة بعد الإفراج عن جثمانه
شهدت صلاة الجنازة على معلم التربية البدنية فقيد مدرسة جابر الإبتدائية بمكة المكرمة جموع غفيرة من المصلين الذين توافدوا على الحرم المكي ، فور الإفراج عن جثمانه للصلاة عليه .
وقررت الجهات الأمنية أمس الأربعاء الإفراج عن جثمان المعلم وتسليمه لذويه لإنهاء إجراءات الدفن بعدما تبين عدم وجود شبهة جنائية .
وكان المعلم قد توفي الأربعاء قبل الماضي بمنزله صباحاً فجأة ليتبين إصابته بسكته قلبية ، وسط صدمة كبيرة بين أهله وزملائه وطلابه ، داعين الله –تعالى – أن يتغمده بالرحمة والمغفرة .
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