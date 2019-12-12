مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضا

الرياض(صدى):

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 127.95 نقطة ليقفل عند مستوى 8005.77 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 18 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 500 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 200 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 33 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 154 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات أرامكو السعودية, والمواساة، والخزف السعودي، وبوان، وأكسا التعاونية، الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات أنعام القابضة، واليمامة للحديد, وبترو رابغ، وريدان، والصادرات فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4.55% و 5.99%.

فيما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، ودار الأركان, والإنماء, وكيان السعودية، والراجحي هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والراجحي، وسابك، والإنماء، ودار الأركان هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 99.53 نقطة ليقفل عند مستوى 6214.04 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 12 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 200 ألف سهم تقاسمتها 1122 صفقة.