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بالصور.. عبادي الجوهر يُشعل أجواء «سمرات الثمامة» بـ أغانيه

بالصور.. عبادي الجوهر يُشعل أجواء «سمرات الثمامة» بـ أغانيه
الرياض(صدى):

أشعل الفنان عبادي الجوهر أجواء ” سمرات الثمامة ” بمحمية الملك خالد بالعاصمة الرياض، بمعزوفاته الغنائية يوم أمس.

وعن ذلك، قال الفنان عبادي الجوهر: ” كل سنه وأنتم طيبين.. سعيد بتواجدي وبهذه الجلسة الرائعة والمميزة في كل تفاصيلها، والتي ستعطي طابعا خاصًا لنا كسعوديين ” ، وذلك وفقًا لما جاء بـ ” العربية. نت ” .

وأضاف: ” فكرة مشاركة فنانين شعبيين في السمرات، تُعتبر خطوة جميلة وتشكر عليها الهيئة العامة للترفيه، ممثلة برئيسها المستشار تركي آل الشيخ ” .

يُذكر أن الفنان عبادي الجوهر كان قد قد حزمة من الأغاني التي لاقت استحسان الجمهور.


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