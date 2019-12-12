بالصور.. عبادي الجوهر يُشعل أجواء «سمرات الثمامة» بـ أغانيه

الرياض(صدى):

أشعل الفنان عبادي الجوهر أجواء ” سمرات الثمامة ” بمحمية الملك خالد بالعاصمة الرياض، بمعزوفاته الغنائية يوم أمس.

وعن ذلك، قال الفنان عبادي الجوهر: ” كل سنه وأنتم طيبين.. سعيد بتواجدي وبهذه الجلسة الرائعة والمميزة في كل تفاصيلها، والتي ستعطي طابعا خاصًا لنا كسعوديين ” ، وذلك وفقًا لما جاء بـ ” العربية. نت ” .

وأضاف: ” فكرة مشاركة فنانين شعبيين في السمرات، تُعتبر خطوة جميلة وتشكر عليها الهيئة العامة للترفيه، ممثلة برئيسها المستشار تركي آل الشيخ ” .

يُذكر أن الفنان عبادي الجوهر كان قد قد حزمة من الأغاني التي لاقت استحسان الجمهور.