الخطوط السعودية تعلن عن فتح باب التقديم لوظيفة «طاه جوي»

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة الخطوط الجوية العربية السعودية عبر موقعها الإلكتروني عن توافر وظائف شاغرة للجنسين، للعمل بمسمى ” طاه جوي على متن الطائرة” لإعداد وتقديم المأكولات.

واشترطت الشركة أن يكون المتقدمين حاصلين على درجة علمية في تخصص الطبخ، و شهادة شيف معتمدة، خبرة في فندق راقي (4/5 نجوم) أو منتجع أو خط رحلات بحرية أو شركة طيران، معرفة تقنيات الطبخ، مستوى متوسط في اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة، حسن العلاقات الشخصية واللطف ومهارات التواصل، القدرة على العمل تحت الضغوط.

ودعت الراغبين في التقديم على الوظيفة بزيارة الرابط التالي: هنا