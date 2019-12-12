إطلاق سراح بريطانية حاولت خنق مسلمة بحجابها على الملأ

لندن(صدى):

أعربت فتاة مسلمة مُحجبة عن خيبة أملها ، عقب إطلاق شرطة شيفيلد بإنجلترا سراح امرأة متهمة بمحاولة خنقها على الملأ بالقرب من محطة حافلات.

وكانت تعرّضت الطالبة البريطانية المسلمة ريدينا الهادي إلى ضـرب عنيف من قِبل سيدة تبلغ من العمر 40 عاماً، بعدما حاولت التصدي لاعتـداء عنصري كاد يطال صديقة لها في محطة الحافلات من قبل أحد الركاب.

وحاولت السيدة خنق الطالبة المسلمة البالغة من العمر 14 عاماً، بعدما طرحتها أرضاً واستخدمت الحجاب الذي كانت ترتديه لارتكاب هذا الأمر.