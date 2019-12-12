بالفيديو.. مقلب ساخن من ماجد المصري و«الرداد» لـ«مايا دياب» بموسم الرياض

الرياض(صدى):

نشرت الفنانة مايا دياب مقطع فيديو لمقلب تعرضت له من الفنانين ماجد المصري وحسن الرداد أثناء تواجدهم بفعاليات موسم الرياض لعرض مسرحية “لوكاندة الأوباش ” .

وأظهر الفيديو “مايا” وهي تجلس على الطاولة بأحد المطاعم مع “الرداد ” بينما يغمز “المصري ” للرداد بإشارة ثم يقترب من “مايا” وهي تشرب العصير ويحاول أن يفزعها بحرك بسيطة لتسقط على الأرض .

وحاول “الرداد ” مساعدتها على النهوض ، إلا أنه سقط بجانبها ليكتمل المشهد وسط ضحات الجميع .

وعلقت ” دياب ” عليه بشكل ساخر قائلة : طلعوا أوباش بحق وحقيقي!