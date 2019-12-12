بالفيديو.. مقلب ساخن من ماجد المصري و«الرداد» لـ«مايا دياب» بموسم الرياض
نشرت الفنانة مايا دياب مقطع فيديو لمقلب تعرضت له من الفنانين ماجد المصري وحسن الرداد أثناء تواجدهم بفعاليات موسم الرياض لعرض مسرحية “لوكاندة الأوباش ” .
وأظهر الفيديو “مايا” وهي تجلس على الطاولة بأحد المطاعم مع “الرداد ” بينما يغمز “المصري ” للرداد بإشارة ثم يقترب من “مايا” وهي تشرب العصير ويحاول أن يفزعها بحرك بسيطة لتسقط على الأرض .
وحاول “الرداد ” مساعدتها على النهوض ، إلا أنه سقط بجانبها ليكتمل المشهد وسط ضحات الجميع .
وعلقت ” دياب ” عليه بشكل ساخر قائلة : طلعوا أوباش بحق وحقيقي!
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