بالصور.. حلقات الملك فهد تحتفي بـ55 ناجحاً في الاختبارات

نايف السالم(صدى):

احتفت حلقات تبيان بجامع الملك فهد – رحمه الله – التابع لجمعية خيركم بجدة بـ 55 طالبًا نجحوا في اختبارات جمعية خيركم بجدة وذلك وسط حضور أهالي حي الشرفية.

وخلال التكريم شهد الحضور ختمة الطالب يزن خلدون الأتاسي برواية ابن كثير المكي بعد أن قرأ على شيخه المقرىء إبراهيم أبو فياض ، بعدها أشاد المشرف على حلقات جامع الملك فهد الأستاذ عبدالعزيز بنان بالطلاب الناجحين في اختبارات أجزاء القرآن الكريم ، فيما وجه لهم رسالة بضرورة تعاهد كتاب الله ومراجعته على الدوام حتى ينالوا أعلى الدرجات ، ويثبتوا ما حفظوه إلى أن يتوجوا بألقاب حفظة القرآن الكريم.

هذا ويبلغ عدد طلاب حلقات جامع الملك فهد 191 طالباً يختبر منهم سنوياً مايقارب 150 حافظاً لأجزاء القرآن.