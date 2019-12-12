ديوانية معبد تقيم احتفالية للمسنين بربيع البرزة

ريم عبدالعزيز (صدى):

في بادرة وطنية اجتماعية فريدة وسط أجواء اسرية وربيعية سادتها المحبة والوئام أقامت ديوانية معبد بمركز البرزة في محافظة خليص بمنطقة مكة المكرمة إحتفالية للمسنين من دار الرعاية الاجتماعية بمكة المكرمة التي التي تحرص على تلبية حاجات ورغبات المسنيين وكذلك لعدد من الأيتام عن طريق جمعية إخاء الرحلة والاحتفالية تهدف لرسم الابتسامة على شفاه المسنين والأيتام و إدخال البهجة في قلوبهم والسرور في نفوسهم بالإضافة لغرس وترسيخ قيم التضامن والتكافل الاجتماعي وتكريس مفهوم التفاعل الإيجابي بين ابناء الوطن بكل شرائحه وأطيافه ومؤسساته .

وقد بدأت الاحتفالية بإستقبالهم وتقديم واجب الضيافة لهم تلاها القيام بجولة في ربيع البرزة والاستراحة على بساطها الأخضر وتحت شجرها الظليل ثم العودة وتناول وجبة الغداء ثم فقرة من الألعاب الشعبية وتقديم الهدايا والدروع التذكارية للضيوف للأيتام والمسنين

المسنون والأيتام من جانبهم عبروا عن عميق ارتياحهم وعظيم سعادتهم بما قدم من برامج خلال الاحتفالية والرحلة الربيعية واثنوا على دار الرعاية الاجتماعية وشكروا أبناء الوطن من قبيلة معبد على حسن الاستقبال والحفاوة والتكريم والإكرام .

شيخ شمل قبيلة معبد الشيخ عواض بن مغبش النتاف عبر عن أطيب أمنياته للمسنين والأيتام بموفور الصحة والعافية، مؤكداً أن هذه الزيارة والاحتفالية بالمسنيين والأيتام واجب يحتمه ديننا ويفرضه ولائنا لوطننا مؤكدا على وجوب الاهتمام بهاتين الفئتين من أبناء الوطن فهي محتاجةلنظرة التقدير والإعتزاز والتكريم والإحترام من الجميع أفراد مجتمع ومؤسسات . وأضاف أن في استضافتهم ترجمة لمعاني المسؤولية المجتمعية وتعميق للتواصل مع كبار السن وتثميناً لعطائهم النبيل وخدمتهم لوطنهم ومجتمعهم ويعد بمثابة شكر وتقدير لهذه الفئة على ما قدمت من جهود إبان سنوات عطائها.

مشيرا الى العائد النفسي المتمثل في الرفع من معنويات الكبار السن والأيتام وتلبية حاجتهم للتقدير الإجتماعي.

ومن جانبهم ونيابة عن الآباء المسنين مقيمين دار الرعاية الاجتماعية بمكة المكرمة وكذلك مدير دار الرعاية الاجتماعية بمكة المكرمة الاستاذ جزاء بن محمد العتيبي يتقدم الجميع بجزيل الشكر والعرفان لقبيلة معبد كافة وعلى رأسهم الشيخ عواض بن مغبش النتاف وجميع المنظمين للفعالية من ديوانية معبد على حسن الاستقبال وكرم الضيافة وكان استقبالهم للآباء كا أبناءهم وللايتام كا أباءهم حيث تسعى دار الرعاية الاجتماعية بمكة المكرمة لدمج المسنين بالمجتمع عبر تنفيذ اكثر من ٣٠٠ فعالية سنوية لدمج المسنين والترفيه عنهم عبر برامج اجتماعية ترفيه دينية.