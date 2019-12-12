تراحم تعقد إجتماعها الأول للعام 1441 بحضور معالي وزير العمل

بدر الحارثي(صدى):

عقد مجلس إدارة اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم “تراحم” اجتماعه الدوري الأول للعام 1441هـ في مقر الأمانة العامة للجنة بالرياض، بحضور معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس/ أحمد بن سليمان الراجحي رئيس اللجنة وأعضاء مجلس الإدارة.

حيث استعرض المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وأطلع على ما تم بشأن الخطة التشغيلية لإستراتيجية اللجنة للعام 2020.

وبعد ذلك أقر المجلس اللوائح التنظيمية، وناقش المجلس آليات العمل، وما وصلت إليه عمليات التطوير والتنمية في “تراحم” ولجانها، فضلاً عن استعراض الجهود التي تحققت خلال الفترة الماضية.

كما ناقش المجلس القوائم المالية للأمانة العامة واللجان الفرعية خلال العام الماضي، وإقرار الموازنة التقديرية للأمانة العامة للعام المقبل، كما تم إقرار اللوائح المالية والإدارية والهيكل التنظيمي.

من جانبه، أكد الأمين العام للجنة “تراحم” الأستاذ فهد بن عبد الله الراجح على أن اجتماع مجلس إدارة “تراحم” شدّد على ضرورة المضي في تنفيذ ما أقره مجلس الإدارة.

ولفت الراجح إلى أن “تراحم” ماضية قدماً نحو التحول إلى ما يعود بالفائدة لمستفيديها من الجنسين من خلال تنمية وتطوير إمكانياتهم وقدراتهم عبر تكثيف برامج التدريب والتأهيل والتوظيف، إضافة إلى عقد الشراكات والاتفاقيات مع شركات ومؤسسات القطاعين العام والخاص، فضلاً عن إيجاد الفرص الاستثمارية والتنموية لتنمية موارد “تراحم” في كافة اللجان بمناطق المملكة.