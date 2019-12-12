فيديو مرعب لهجوم أسد على حارسه أمام الزوار والنهاية غير متوقعة

إسلام آباد(صدى):

وثق مقطع فيديو لحظات مروعة لهجوم أسد على حارسه في حديقة حيوان بباكستان أثناء تقديمه الطعام للحارس .

وبينما كان الحارس يمد يديه للقفص الذي يعيش به أسد و لبؤة ويضع اللحم باغته الأسد محاولاً إلتهام يده .

وخلال 40 ثانية من الرعب كان الصراخ يملاً المكان بينما كان جسد الحارس “بيراداتيا” عالقاً في القفص، وظن الجميع أن الأسد سينهش ذراعه لا محالة ، حتى تمكن أخيراًمن إفلات يده ، لكنه سقط على الأرض مغشياً عليه والدماء تنزف منه .

وتم نقل الحارس إلى المستشفى لتلقي العلاج ، كما أبدت إدارة الحديقة تعاطفها لكنها لامت عليه بإقترابه من مكان خطر في قفص الأسد .