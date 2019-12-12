فيديو مرعب لهجوم أسد على حارسه أمام الزوار والنهاية غير متوقعة
وثق مقطع فيديو لحظات مروعة لهجوم أسد على حارسه في حديقة حيوان بباكستان أثناء تقديمه الطعام للحارس .
وبينما كان الحارس يمد يديه للقفص الذي يعيش به أسد و لبؤة ويضع اللحم باغته الأسد محاولاً إلتهام يده .
وخلال 40 ثانية من الرعب كان الصراخ يملاً المكان بينما كان جسد الحارس “بيراداتيا” عالقاً في القفص، وظن الجميع أن الأسد سينهش ذراعه لا محالة ، حتى تمكن أخيراًمن إفلات يده ، لكنه سقط على الأرض مغشياً عليه والدماء تنزف منه .
وتم نقل الحارس إلى المستشفى لتلقي العلاج ، كما أبدت إدارة الحديقة تعاطفها لكنها لامت عليه بإقترابه من مكان خطر في قفص الأسد .
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