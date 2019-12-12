أول تعليق من أمير الكويت حول الاعتداء على رئيس مجلس الأمة

خالد الظفيري(صدى):

علق الشيخ صباح الأحمد أمير الكويت، على واقعة الاعتداء على مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي، خلال أدائه واجب العزاء لعدد من الأسر في مقبرة الصليبخات.

وبعث أمير الكويت، برقية إلى رئيس مجلس الأمة يعبر خلاله عن أسفه على هذه الواقعة، قائلًا «هذا التصرف لا يمثل القيم الإسلامية وعادات وأخلاق أهل الكويت».

وأضاف «ولا يعكس ما جُبلوا عليه من توادّ وتعاطف وتراحم وتكاتف في السراء والضراء، ونسأل المولى تعالى أن يُديم على معاليه موفور الصحة والعافية».

ومن جانبهم، بعث كل من ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ورئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، برقيتين مماثلتين لـ«مرزوق الغانم».