بالفيديو.. موقف مؤثر للقاء الأمير عبدالعزيز بن فهد بطفل من ذوي الإحتياجات في البوليفارد
وثق مقطع فيديو موقف إنساني مؤثر لسمو الأمير عبد العزيز بن فهد أثناء مقابلته أحد الأطفال من ذوي الإحتياجات الخاصة أثناء زيارته بمنطقة البوليفارد .
وأظهر المقطع لحظات الإنسانية عندما حمله الأمير محتضناً إياه وقبله ، وواصل الحديث معه ومع والدته ليتعرف عليه ويدعو له كما بادلت والدة الطفل الدعوة لسمو الأمير بالخير والبركة .
وحقق الفيديو انتشار واسع على مواقع التواصل الإجتماعي إعجاباً بصنيع الأمير الذي لم يفته تشجيع هؤلاء الأطفال و تقديرهم وتقديم الدعم النفسي لهم .
ما اجمل جبر الخواطر pic.twitter.com/r5otkZ3U1w
— فايز المالكي (@fayez_malki) December 11, 2019
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