بالفيديو.. موقف مؤثر للقاء الأمير عبدالعزيز بن فهد بطفل من ذوي الإحتياجات في البوليفارد

نايف السالم(صدى):

وثق مقطع فيديو موقف إنساني مؤثر لسمو الأمير عبد العزيز بن فهد أثناء مقابلته أحد الأطفال من ذوي الإحتياجات الخاصة أثناء زيارته بمنطقة البوليفارد .

وأظهر المقطع لحظات الإنسانية عندما حمله الأمير محتضناً إياه وقبله ، وواصل الحديث معه ومع والدته ليتعرف عليه ويدعو له كما بادلت والدة الطفل الدعوة لسمو الأمير بالخير والبركة .

وحقق الفيديو انتشار واسع على مواقع التواصل الإجتماعي إعجاباً بصنيع الأمير الذي لم يفته تشجيع هؤلاء الأطفال و تقديرهم وتقديم الدعم النفسي لهم .