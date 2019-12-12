رجل أعمال أمريكي يعلق على نتائج اكتتاب أرامكو: أظهر شهية كبيرة تجاه الأسهم

علي القحطاني(صدى):

أوضح الصحفي ورجل الأعمال الأمريكي، جيم كريمر، أن نتائج اكتتاب شركة أرامكو، وصعود الأسهم 10% فوق سعر الطرح العام الأولي، عند تداولها لأول مرة في بورصة الرياض، أظهر شهية كبيرة تجاه الأسهم في المملكة.

وتحدث كريمر عن تطورات أرامكو في البورصة بالمملكة، موضحا أن أرامكو الآن أكبر شركة مدرجة في العالم من حيث القيمة، وتقترب قيمتها السوقية من مستوى التريليوني دولار، وهو التقييم الذي وضعه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

ومن جهته، أكد مقدم البرنامج، كارل كوينتانايلا، أن أرامكو سجلت ظهورًا علنيًا قويًا بعد تسجيلها مستوى قياسياً بلغ 25.6 مليار دولار في الاكتتاب العام، وارتفع سعر السهم إلى 35.2 ريال، متجاوزًا سعر الطرح الأولي البالغ 32 ريالاً، ما يمنح الشركة قيمة سوقية عند نحو 1.88 تريليون دولار.