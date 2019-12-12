هطولات مطرية وتتشكل الغيوم بسماء جدة

نايف السالم(صدى):

أوضح خبراء الطقس ، أن مدينة جدة بدأت بالتأثر بحالة من عدم الاستقرار الجوي؛ اعتبارًا من ساعات مساء اليوم الخميس؛ حيث تبدأ الغيوم الركامية تتشكل قبالة سواحل جدة، وتتحرك نحو المدينة لاحقًا مع ساعات الليل.

وأكد الخبراء ، أن الحالة المتوقعة على مدينة جدة ستكون ضعيفة بالمجمل، قد ترتقي إلى الدرجة المتوسطة خلال فترة قصيرة جدًّا، وهي فترة ما بعد منتصف الليل، وتكون الهطولات المطرية رعدية الطابع خفيفة الشدة مجملًا، إلى متوسطة الشدة في فترات قصيرة وفي نطاقات محدودة من المدينة.

وأشاروا إلى أن تكون الحالة الجوية المتوقعة قصيرة التأثير؛ حيث ستبدأ مع ساعات الليل الأولى بتخريجات بحرية، وتنتهي مع ساعات ما بعد منتصف ليل الخميس/ الجمعة؛ حيث يعود الطقس ليستقر مجددًا، وتتراجع فرص هطول الأمطار عن المدينة يوم الجمعة.