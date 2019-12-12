بالفيديو.. طارق كيال يتحدث عن أمنيته بشأن الهلال
تحدث طارق كيال نجم وإداري الأهلي السابق، عن أمنيته الخاصة بتحقيق الهلال لقب كأس العالم للأندية في نسختها الحالية على الأراضي القطرية.
وأوضح كيال خلال تصريحات تلفزيونية: “قد يتفوق الهلال على الترجي بطل إفريقيا السبت المقبل، لكن عند ملاقاة فريق برازيلي ستكون المهمة صعبة، كما أن فلامنجو بطل كوبا ليبرتادوريس غامض”.
وتابع كيال:” أتمنى التوفيق لفريق الهلال ممثل الوطن في كأس العالم للأندية، وأن يتوج باللقب بنهاية المطاف حتى يكسر جميع أرقام الأندية العربية والآسيوية التي شاركت بالبطولة على مدار تاريخها”.
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