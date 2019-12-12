بالفيديو.. طارق كيال يتحدث عن أمنيته بشأن الهلال 

نواف السالم(صدى):

تحدث طارق كيال نجم وإداري الأهلي السابق، عن أمنيته الخاصة بتحقيق الهلال لقب كأس العالم للأندية في نسختها الحالية على الأراضي القطرية.

وأوضح كيال خلال تصريحات تلفزيونية: “قد يتفوق الهلال على الترجي بطل إفريقيا السبت المقبل، لكن عند ملاقاة فريق برازيلي ستكون المهمة صعبة، كما أن فلامنجو بطل كوبا ليبرتادوريس غامض”.



وتابع كيال:” أتمنى التوفيق لفريق الهلال ممثل الوطن في كأس العالم للأندية، وأن يتوج باللقب بنهاية المطاف حتى يكسر جميع أرقام الأندية العربية والآسيوية التي شاركت بالبطولة على مدار تاريخها”.