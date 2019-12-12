بالصور .. إم جي ZS EV الكهربائية تخطف أنظار العملاء في معرض جدة للسيارات
شهد معرض جدة الدولي للسيارات في دورته الحالية الـ 41 مشاركة مميزة من شركة إم جي موتورز التي حرصت على طرح سيارتها الكهربائية بالكامل والجديدة .
ولفتت السيارة أنظار العملاء نظراً للشعبية الكبيرة التي تتمتع بها إم جي موتور في السوق السعودي ، خاصةً وأن السيارة الجديدة MG ZS EV رياضية متعددة الإستخدامات ، وتعمل بمولد كهربائي بقوة 148 حصان وعزم 350 نيوتن .متر ، لتسير بسرعة 100 / الساعة خلال 8.2 ثانية فقط .
كما أنها تتميز بالشحن السريع ، إذ تصل الطاقة الكهربائية بالبطارية إلى 80 % في 40 دقيقة فقط ، كما توفر نسخة MG ZS محرك وقود البنزين بسعة 1.5 لتر ، وهي متوفرة للطلب بسعر متوسط ويبدأ تسليمها في يناير المقبل .
اترك تعليقاً