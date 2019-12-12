بالصور .. إم جي ZS EV الكهربائية تخطف أنظار العملاء في معرض جدة للسيارات

جدة(صدى):

شهد معرض جدة الدولي للسيارات في دورته الحالية الـ 41 مشاركة مميزة من شركة إم جي موتورز التي حرصت على طرح سيارتها الكهربائية بالكامل والجديدة .

ولفتت السيارة أنظار العملاء نظراً للشعبية الكبيرة التي تتمتع بها إم جي موتور في السوق السعودي ، خاصةً وأن السيارة الجديدة MG ZS EV رياضية متعددة الإستخدامات ، وتعمل بمولد كهربائي بقوة 148 حصان وعزم 350 نيوتن .متر ، لتسير بسرعة 100 / الساعة خلال 8.2 ثانية فقط .

كما أنها تتميز بالشحن السريع ، إذ تصل الطاقة الكهربائية بالبطارية إلى 80 % في 40 دقيقة فقط ، كما توفر نسخة MG ZS محرك وقود البنزين بسعة 1.5 لتر ، وهي متوفرة للطلب بسعر متوسط ويبدأ تسليمها في يناير المقبل .