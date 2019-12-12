مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل تقديم الورش التدريبية في مهارات الحاسوب في مخيم الزعتري

بدر الحارثي(صدى):

يستمرالمركز السعودي لخدمة المجتمع والذي يندرج تحت اهتمام مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الإنسانية بالمحور التعليمي بتقديم ورش العمل التدريبية الخاصة بالحاسب الالي بدورتها التاسعة عشرة في مخيم الزعتري للاجئين السوريين في الأردن.

وأكدت مديرة المركز السعودي لخدمة المجتمع رنا الصيص ان المركز يؤمن بالاثر الكبير الذي يصنعه التعليم والتدريب للاشقاء السوريين بالإضافة لرفع مستوى الحياة الاجتماعية من خلال التعليم على حرف ومهن يتم من خلالها كسب العيش وسد الاحتياجات الضرورية.

وأشارت الصيص الى أن المركز السعودي لخدمة المجتمع يقدم دوراته التعليمية والتدريبية في مجالات متعددة مثل دورات التقوية في المواد الدراسية الأساسية كاللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات، بالإضافة إلى تنظيم الورشات المهنية في الخياطة وصناعة الملابس والفنون وتعليم مهارات الطهي وحفظ الأطعمة، حيث وصل عدد المستفيدين من المركز قرابة 4,500 طالباً وطالبة في شتى المجالات التعليمية والتدريبية بالإضافة لعدد 614 طالباً وطالبة لا زالوا يتلقون التدريب من خلال الدورة التاسعة عشر والتي ستختتم نهاية الشهر الجاري أن شاء الله .