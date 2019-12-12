تعرفي على مراحل «النمو العقلي» التي تمر بها ابنتك

متابعة- أميرة خالد(صدى):

يحدت لدى الفتيات ما يُعرف بـ ” النمو العقلي ” وهو ما يعني تطور القدرة علي التفكير والعقل، حيث يحدث على عدة مراحل، وسنستعرض هذه المراحل من خلال هذا التقرير.

• المرحلة الأولى من فترة المراهقة

تستخدم فيها الفتيات التفكير الأكثر تعقيدًا والذي يركز على اتخاذ القرارات الشخصية في المدرسة والمنزل.

كما تبدأ في تشكيل والتعبير عن أفكارها وآرائها الخاصة حول العديد من المواضيع.

• ” المراهقة ” في المرحلة المتوسطة

تبدأ الفتاة في التفكير وضع خططها الخاص، كما تستخدم التفكير المنهجي وتبدأ في التأثير على العلاقات مع الآخرين.

• المرحلة الأخيرة من فترة المراهقة

يصبح لدى الفتاة أفكار متزايدة حول مفاهيم عالمية أكثر مثل ” العدالة والتاريخ والسياسة والوطنية ” ، غالبًا ما تطور وجهات نظر مثالية حول مواضيع أو مخاوف محددة.

كما تركز على التفكير في اتخاذ القرارات المهنية، وتبدأ التركيز على التفكير في دورها الناشئ في مجتمع الكبار.