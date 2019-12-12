وزارة العمل والجامعة العربية المفتوحة تقييم ورشة عمل في المسؤولية الاجتماعية

محمد السعران(صدى):

نظمت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ممثلة بالإدارة العامة للمسؤولية الاجتماعية بالتعاون مع الجامعة العربية المفتوحة في مقر الجامعة بالرياض، ورشة عمل المسؤولية الاجتماعية بعنوان” المسار الأكاديمي والمهني للمسؤولية الاجتماعية وآلية التنفيذ والاعتمادات ” وتهدف هذه الورشة لوضع تصور مقترح لمنهجية تأهيل الكوادر البشرية المتخصصة في مجال المسؤولية الاجتماعية ومدى حاجة سوق العمل لذلك من خلال تنظيم وجودة البرامج والمسارات الأكاديمية والمهنية المقدمة.

وأوضح مدير الإدارة العامة للمسؤولية الاجتماعية فيصل بن رجاء اليوسف أن هذه الورشة تأتي لتقديم الحلول لمبررات الحاجة إلى الممارسين والمختصين في مجال المسؤولية الاجتماعية في جميع القطاعات الحكومية والخاصة والخيرية في ضوء الأهداف الاستراتيجية لرؤية 2030 .

وتناولت الورشة من خلال أجندتها إلى الكفايات والجدارات المهنية والسمات الشخصية والسلوكية المطلوب توفرها لدى الممارسين والمختصين في مجال المسؤولية الاجتماعية ، ومعرفة مجالات العمل المتاحة في سوق العمل للممارسين والمختصين في هذا الشأن والجهات المسؤولة في ضمان جودة هذه البرامج وتقديم الاعتمادات والشهادات ذات العلاقة بها ، إضافة إلى إيجاد آلية ملائمة للتسويق للكوادر البشرية المتخصصة في مجال المسؤولية الاجتماعية في جميع قطاعات الأعمال .

كما واستعرضت الورشة العديد من محاور النقاش ودور الجامعات الحكومية والخاصة في المسؤولية الاجتماعية، حيث شهدت ورشة العمل حضور العديد من ممثلين الجامعات ومراكز التدريب وبعض من الخبراء والمهتمين في هذا الاختصاص .