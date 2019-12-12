الإتحاد يقرر مصير رواتب ومستحقات متأخرة بقيمة 17 مليون يورو
كشفت مصادر مقربة من نادي الإتحاد عن إيداع رواتب العاملين في النادي الذين بلغت متأخراتهم أربعة أشهر قبل نهاية الشهر الجاري بمعدل راتب أو اثنين على أقل تقدير ، على أن يتم سداد جميع الرواتب المتأخرة قبل بداية العام الجديد .
وعلى صعيد مستحقات نجوم الإتحاد ، تواصلت الإدارة برئاسة أنمار الحائلي مع جونيور سانوجو ، وفيشيو ، وخيمينز ، وسييرا ، وبيليتش للتوصل لإتفاق معهم للتوصل إلى سبل تسوية حقوقهم البالغة 15.5 مليون يورو أو جدولتها ، بجانب مستحقات نادي غلطة سراي البالغة 1.5 مليون يورو .
وكان الإيفواري سانوجو قد فسخ عقده وغادر جدة دون إذن وتقدم بشكوى ضد النادي أمام الفيفا لتأخره في الراتب لمدة اسبوع واحد ، مطالباً بمستحقاته البالغة 9.5 مليون يورو .
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