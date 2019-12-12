الإتحاد يقرر مصير رواتب ومستحقات متأخرة بقيمة 17 مليون يورو

ماجد محمد(صدى):

كشفت مصادر مقربة من نادي الإتحاد عن إيداع رواتب العاملين في النادي الذين بلغت متأخراتهم أربعة أشهر قبل نهاية الشهر الجاري بمعدل راتب أو اثنين على أقل تقدير ، على أن يتم سداد جميع الرواتب المتأخرة قبل بداية العام الجديد .

وعلى صعيد مستحقات نجوم الإتحاد ، تواصلت الإدارة برئاسة أنمار الحائلي مع جونيور سانوجو ، وفيشيو ، وخيمينز ، وسييرا ، وبيليتش للتوصل لإتفاق معهم للتوصل إلى سبل تسوية حقوقهم البالغة 15.5 مليون يورو أو جدولتها ، بجانب مستحقات نادي غلطة سراي البالغة 1.5 مليون يورو .

وكان الإيفواري سانوجو قد فسخ عقده وغادر جدة دون إذن وتقدم بشكوى ضد النادي أمام الفيفا لتأخره في الراتب لمدة اسبوع واحد ، مطالباً بمستحقاته البالغة 9.5 مليون يورو .