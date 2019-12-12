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  3. بالصور..حملة أمنية على أطراف مكة تطيح بـ 65 مخالف لنظامي العمل والإقامة

بالصور..حملة أمنية على أطراف مكة تطيح بـ 65 مخالف لنظامي العمل والإقامة

بالصور..حملة أمنية على أطراف مكة تطيح بـ 65 مخالف لنظامي العمل والإقامة
نايف السالم(صدى):

نفذت شرطة العاصمة المقدسة حملة أمنية موسعة على أطراف العاصمة وقرى مركز الزيمة ، أسفرت عن القبض على 65 مجهول الهوية ومخالف لأنظمة العمل والإقامة .

وفاجأت قوات الضبط الإداري بشرطة مكة المكرمة المخالفين وداهمتهم في مواقعهم بمعاونة المواطنين الذين أرشدوهم عن مواقعهم ودوريات المجاهدين ، بعد منتصف ليل أمس واستمرت الحملة حتى ساعات الفجر الأولى .

وتم تسليم المتهمين لمقر الضبط الإداري بالنسيم ، على أن يتم ترحيلهم لمركز الإيواء بالشميسي وفقاً للإجراءات النظامية .

 

 

 


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