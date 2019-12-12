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خالد سليم يكشف عن إصابته بـ «ورم» على الأحبال الصوتية

خالد سليم يكشف عن إصابته بـ «ورم» على الأحبال الصوتية
القاهرة(صدى):

صرح الفنان المصري خالد سليم بإصابته بـ ” ورم ” على الأحبال الصوتية خلال الفترة الماضية؛ وهو ما أثر على حالته النفسية.

وعن تفاصيل إصابته بالمرض، قال ” سليم ” خلال ندوة صحفية: ” بدأت أشعر بالمرض عندما كنت أشعر بوجود حشرجة في الصوت، ومشاكل في التنفس، وصعوبة فى النوم، فاعتقدت في ذلك الوقت ” .

وعن فنرة النقاهة، قال: “أجريت فحص بالمنظار على أحبالي الصويتة، وعلمت بإصابتي بالمرض بدأت بالعلاج وبدأت بعدها مرحلة تمرين الصوت لتقوية الأحبال الصوتية “


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