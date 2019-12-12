بالفيديو.. مشجع يحاول التقاط سيلفي مع «رونالد» بالقوة

نواف السالم(صدى):

أعرب كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس الإيطالي، عن انزعاجه من مشجع جذبه بقوة لالتقاط صورة معه.

عقب انتهاء مباراة بايرليفركوزين ويوفنتوس بختام دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ورصد مقطع فيديو اندفاع ” المشجع ” ناحية ” رونالدو ” ووضع يده اليسرى على رقبته، وحاول رجل الأمن جذب المشجع سريعًا، ليجذب الأخير رقبة ” رونالدو ” .

وأثار ذلك التصرف انزعاج ” رونالدو ” ، حيث أثار للمشجع ناحية رأسه، في إشارة لعدم رضاه عن سلوكه لالتقاط الصورة.