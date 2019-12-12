«التعليم» تقر درجة جديدة في حقل نتائج اختبارات المواد

عادل الحربي(صدى):

دونت وزارة التعليم كلمة «غاش» في حقل درجة اختبار المادة في كشوف النتائج لمن يثبت عليه تكرار الغش للمرة الثانية، وعلامة (×) في حقلي مجموع نهاية الفصل والمجموع النهائي، بالإضافة إلى حرمان الطالب الذي يثبت ممارسته الغش للمرة الثالثة من دخول الاختبار في بقية المواد التالية في جدول الاختبار بعد موافقة مكتب التربية والتعليم.

وقررت وزارة التعليم 3 إجراءات للتعامل مع الحالات التي يثبت فيها غش الطالب في الاختبار للمرة الأولى، حيث يتم تحرير محضر بذلك يعتمده قائد المدرسة مع إرفاق وسيلة الغش ما أمكن ذلك، وتلغى درجة السؤال أو الأسئلة الذي ثبت غشه فيه، ويعطى صفرا في درجته، بالإضافة إلى أخذ تعهد خطي على الطالب بعدم تكرار ذلك.

وشددت التعليم:” يلغى اختبار الطالب في المادة التي غش فيها ويعد مكملا مع الاحتفاظ له بدرجات أعمال السنة، وإذا كان الغش في الدور الثاني للمرحلة المتوسطة فيلغى اختباره وتتاح له إعادة اختبار المادة مع الغائبين بعذر في بداية العام، أما الطالب في المرحلة الثانوية فيعد متعثرا ويسمح له باختبار المادة في موعد مواد التعثر”.