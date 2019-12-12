«مقطع صوتي».. حميدان التركي يكشف عن تطورات حالته الصحية بعد إجرائه عملية
أعرب تركي حميدان التركي، نجل المعتقل في سجون أمريكا حميدان التركي ، عن شكره لقنصلية المملكة في نيويورك.
وجاء ذلك بعد مساعدة القنصلية لـ شقيقتيه ” نورة وأروى ” في زيارة والدهما، والاطمئنان على صحته.
ونشر نجل ” التركي ” مقطعًا صوتيًا من مكالمة هاتفية لوالده المعتقل، يطمئنهم فيها على صحته عقب إجراء العملية.
وقدم حميدان التركي الشكر لـ القنصل حاتم الغامدي والأستاذ يزيد الضلعان، الذين زاراه بعد عملية جراحية أجريت له.
,,اااالسحاب’’[ عدد التعليقات: 9248 ] نشر منذ 24 دقيقة
الله يشفيك ويفك اسرك ويردك سالم لأهلك