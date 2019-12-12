«مقطع صوتي».. حميدان التركي يكشف عن تطورات حالته الصحية بعد إجرائه عملية

عادل الحربي(صدى):

أعرب تركي حميدان التركي، نجل المعتقل في سجون أمريكا حميدان التركي ، عن شكره لقنصلية المملكة في نيويورك.

‏وجاء ذلك بعد مساعدة القنصلية لـ شقيقتيه ” نورة وأروى ” في زيارة والدهما، والاطمئنان ‏على صحته.‏

ونشر نجل ” التركي ” مقطعًا صوتيًا من مكالمة هاتفية لوالده المعتقل، يطمئنهم فيها ‏على صحته عقب إجراء العملية.

وقدم حميدان التركي الشكر لـ القنصل حاتم ‏الغامدي والأستاذ يزيد الضلعان، الذين زاراه بعد عملية ‏جراحية أجريت له.‏